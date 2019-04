Samp, gruppo diviso in due. Escluse lesioni alla mandibola per Colley

Genova - Dopo il riposo in hotel al rientro dalla trasferta di Torino, la Sampdoria ha iniziato questa mattina a preparare la gara di sabato sera con la Roma. Al “Mugnaini” di Bogliasco i blucerchiati maggiormente impiegati con i granata (compreso Omar Colley per il quale sono state escluse lesioni alla mandibola), sviluppo della forza individuale in palestra e seduta tecnica sul campo 2 sotto un’intensa pioggia per tutti gli altri disponibili.



Percorsi individuali di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari (anche tecnico-aerobico sul campo) e Albin Ekdal (solo in palestra). Domani, venerdì, è in agenda penultima seduta pomeridiana prima della sfida con i giallorossi. Al termine, attorno alle 17.00, Marco Giampaolo incontrerà i media nella consueta conferenza stampa della vigilia.



Segui live e in esclusiva Samp - Roma su DAZN.