Samp, il bollettino medico dopo il Watford

Sospiro di sollievo in casa blucerchiata per le condizioni di Quagliarella e Sala

Genova - Sabato, durante l'amichevole contro il Watford, Jacopo Sala era uscito dopo solo 24' di impiego zoppicando vistosamente. Per lui si era temuta una rottura dei legamenti del ginocchio destro, tanto che la società si era già mossa sul mercato in cerca di un eventuale sostituto. Fortunatamente gli esami hanno rilevato una semplice distorsione del ginocchio e il terzino potrà tornare disponibile in tempi brevi.



Fabio Quagliarella, l'altro giocatore uscito dal campo anzitempo contro il Watford. Per lui un problema all'adduttore destro, da non sottovalutare considerando che la punta aveva già saltato la partita contro il Fuhlam per un risentimento muscolare. La parola d'ordine è prudenza, ma filtra ottimismo per vedere Quagliarella in campo contro la Fiorentina.