Genova - Nuovo arrivo alla Sampdoria: è giunto in Italia nella serata di ieri Gonzalo Maroni, 20enne, prelevato dal Boca Juniors in prestito oneroso con un riscatto fissato sui 15 milioni di Euro.



Carriera - Nell'ultima stagione si è messo in evidenza con la maglia del Talleres e ha giocato con l'Argentina nel recente mondiale Under 20 che è stato disputato in Polonia. Ai microfoni di Sky Sport Maroni ha dichiarato: «Sono pronto, forza Sampdoria».