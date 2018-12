Samp in campo in vista della Lazio

Genova - Sampdoria già in campo dopo aver conquistato – grazie al 2-1 sulla SPAL – la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. In vista della gara di sabato sera a Roma contro la Lazio, i blucerchiati hanno raggiunto il centro sportivo “Gloriano Mugnaini” a metà mattinata, dopo il ritiro post-gara all’AC Hotel.



Marco Giampaolo e lo staff hanno suddiviso la squadra in due gruppi: sedute singole rigeneranti, anche in piscina, per i calciatori maggiormente impiegati ieri. Intenso allenamento tecnico-tattico sul campo per tutti gli altri disponibili.