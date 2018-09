Samp - Inter 0-1. Brozovic nel recupero, Doria sconfitto

Genova - Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Praet; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All.Giampaolo. A disp: Belec, Rafael, Leverbe, Sala, Ferrari,Colley, Rolando, Vieira, Jankto, Barreto, Stijepovic, Caprari, Kownacki



Inter: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Candreva; Icardi. All.Spalletti. A disp: Padelli, Berni, Dalbert, De Vrij, Ranocchia, Joao Mario, Borja Valero, Perisic, Martinez, Balde



Arbitro: Guida di Napoli



Primo Tempo

1' Acrobazia di Quagliarella ma palla che termina a lato



6' Ammonito Linetty per fallo su Vecino



11' Doppia occasione per la Samp: prima Defrel viene murato, poi Linetty calcia ma il tiro viene deviato in corner



13' Destro centrale di Quagliarella, para Handanovic



15' Tiro di Quagliarella centrale, nessun problema per Handanovic



17' Tiro di Nainggolan, para a terra Audero



20' Giallo a Miranda per gioco scorretto



25' Tiro di Linetty a lato



33' Vecino colpisce di testa, palla sul fondo



35' Destro di Candreva, palla deviata in corner



44' Nainggolan segna ma il Var annulla per un fuorigioco millimetrico



46' Tiro di Brozovic alto



47' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

5' Palo di Candreva con un tiro a giro



8' Inter in pressione, la Sampdoria tiene



11' Cross dalla sinistra ma Defrel viene anticipato da Handanovic



12' Icardi in tuffo colpisce di testa, palla sul fondo



13' Doppio cambio nella Samp; fuori Linetty e Praet dentro Barreto e Jankto



14' Nell'Inter fuori Politano, dentro Perisic



23' Skriniar di testa, palla in corner



24' Tiro al volo di Candreva, Audero c'è e respinge



27' Colpo di testa di Icardi, palla di poco fuori



30' Tiro di Quagliarella, palla fuori



34' Ekdal calcia, è corner. Dalla bandierina Jankto calcia male



40' Sinistro di Quagliarella dall'esterno, palla sul fondo



41' Skriniar sul fondo, brivido per la Samp



43' Annullato gol ad Asamoah con il Var



44' Annullato gol a Defrel per fuorigioco. Il giocatore esulta togliendosi la maglia e viene ammonito



45' Saranno cinque minuti di recupero



48' Gol Inter Brozovic gela il Ferraris



50' Finisce qui, Samp sconfitta nel recupero