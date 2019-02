Samp, Jankto migliora: a parte lavorano Murru, Barreto e Ramirez

Genova - Esercitazioni mattutine per Jankto e lavoro specifico per Murru, Caprari, Barreto e Ramirez impegnati tra palestra e piscina: questo è emerso dal report di Bogliasco dove la Sampdoria ha svolto una doppia seduta in vista della gara di domenica alle 12.30 contro il Cagliari.



In mattinata, suddivisi in due gruppi i blucerchiati hanno svolto esercitazioni tattiche sul campo 1 precedute da lavori per lo sviluppo della forza in palestra. Nel pomeriggio, sempre sul campo 1, seduta completa a base di partitelle a tema. Domani è in programma un’unica seduta pomeridiana.



