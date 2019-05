Samp - Juventus 0-0. Fuori ramirez, dentro Caprari

Genova - Sampdoria: Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Linetty, Praet, Barreto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Audero, Belec, Andersen, Vieira, Saponara, Ekdal, Caprari, Sau, Tavares, Gabbiadini, Tonelli.



Juventus: Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Emre Can, Bentancur; Pereira, Dybala, Kean. All: Allegri. A disp: Szczesny, Del Favero, Pjanic, Barzagli, Bonucci, Portanova, Spinazzola, Nicolussi Caviglia



Arbitro: Nasca di Bari



Primo Tempo

8' Tiro-cross di De Sciglio, è corner



14' Girata debole di Quagliarella, Pinsoglio non ha problemi a fare sua la sfera



16' Conclusione di Dybala, para Rafael



25' Quagliarella riceve da Praet e mette in area di rigore, Chiellini libera l'area



34' Quagliarella al volo, palla alta



35' Ramirez di prima intenzione, palla alta



43' Caceres anticipa Defrel al momento del tiro



44' Destro di Ramirez, palla di poco fuori



45' Finisce qui il primo tempo



Secondo Tempo

5' Tiro di Pereira fuori



7' Dybala al volo, palla alta