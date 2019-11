Samp, la settimana si chiude con il test in famiglia

Genova - Due tempi da 30 minuti di partitella in famiglia per concludere la tre giorni di allenamenti. Al “Mugnaini” di Bogliasco ritmi alti e gol di Fabio Quagliarella, Gastón Ramírez (doppietta per lui), Gianluca Caprari ed Emiliano Rigoni. Sessione specifica di scarico per Ronaldo Vieira. Julian Chabot, rientrato in anticipo dalla Germania a seguito di un virus gastrointestinale, è stato sottoposto ad una visita di controllo. Permesso per Nicola Murru.



In attesa del rientro dei nazionali – Bartosz Bereszynski,Omar Colley, Albin Ekdal, Jakub Jankto, Jeison Murillo e Morten Thorsby -, Claudio Ranieri e staff hanno dato appuntamento ai blucerchiati nel pomeriggio di martedì.