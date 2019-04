Samp - Lazio 1-2. Doria ko, addio Europa

Genova - Sampdoria: Audero; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Barretto, Sau, Caprari, Jankto, Tavares, Gabbiadini, Bereszynski, Tonelli



Lazio: Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Caicedo. All.Inzaghi. A disp: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Badelj, Neto, Jordao, Xitelli, Armini



Arbitro: Maresca di Napoli



Primo Tempo

3' Gol Lazio Caicedo sfrutta un errore di Colley a centrocampo e batte Audero



4' Correa dalla sinistra si libera di Praet e impegna Audero



5' Tiro di Caicedo, palla fuori



12' La Lazio attacca, la Samp si difende



16' Esce Colley, dentro Tonelli



17' Sinistro di Quagliarella e palla sul fondo



19' Gol Lazio Cross di Romulo, Caicedo di testa e Audero non può intervenire



22' Giallo a Ferrari per gioco scorretto



23' Giallo a Ramirez per proteste



26' Punizione di Cataldi, Parolo anticipa il suo uomo ma la palla finisce fuori



29' Ancora Caicedo vicino al gol, stavolta la difesa della Samp manda in corner



32' Acerbi atterra Quagliarella, è giallo



33' Punizione battuta da Ramirez, Strakosha devia



37' Defrel di testa, para Strakosha



41' Cross di Ramirez, Bastos anticipa Defrel



45' Rosso a Ramirez per fallo su Leiva



47' Finisce il primo tempo con la Lazio in vantaggio 2-0 sulla Sampdoria



Secondo Tempo

7' Cross di Murru ma pallone tra le mani di Strakosha



9' Destro di Romulo, palo



12' GOL SAMP Ekdal mette in area un pallone che Quagliarella controlla e insacca alle spalle di Strakosha



14' Tiro di Cataldi, palla in corner



16' Palo colpito da Murru, poi il pallone finisce sulla testa del portiere della Lazio e finisce in corner



18' Fuori Caicedo, dentro Immobile



23' Fuori Romulo, dentro Marusic



28' Tonelli ammonito per gioco scorretto



29' Batte Immobile su punizione, palla deviata da Audero sulla traversa



30' Quagliarella trova libero Defrel in area che spreca a porta vuota



36' Dentro Gabbiadini, fuori Sala



41' La Samp le tenta tutte per pareggiare



44' Giallo a Murru



49' Finisce qua, la Samp perde 2-1 contro la Lazio