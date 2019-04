Samp - Lazio, Giampaolo: «Primo tempo da cancellare, deluso per la sconfitta»

L'allenatore doriano arrabbiato per la gara dai due volti dei suoi

Genova - «Sono arrabbiato per come abbiamo perso, questo ko ci estromette dall'Europa. Abbiamo disputato un brutto primo tempo mentre nella ripresa in 10 contro 11 la squadra ha rischiato di pareggiare. I gol presi sono arrivati da mancanza di attenzione»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della sconfitta contro la Lazio.



Ripresa - Il tecnico doriano ha spiegato che cosa è successo nell’intervallo: «Ai giocatori ho detto di salvare l’onore, non mi è piaciuto come siamo scesi in campo. Ora dobbiamo chiudere al meglio il campionato».



Singoli - Giampaolo ha poi parlato di alcuni giocatori partendo da Colley: «Se non sta bene non scende in campo. Invece mi è stato detto che stava bene e l’ho utilizzato. Ferrari invece si è sempre allenato bene e ha meritato di giocare. Tonelli finchè è in rosa lo utilizzo ma se la società non vuole riscattarlo, non lo metterò più».



Futuro - Giampaolo conclude la sua conferenza stampa parlando del rinnovo: «Se i giocatori sono motivati e da parte della società c’è programmazione io alla Samp sto bene».