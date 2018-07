Samp, le nuove maglie della stagione 2018/19

Le caratteristiche delle nuove divise

Genova - Presentata oggi la nuova divisa casalinga della Sampdoria per la stagione 2018/19. Il modello Joma è fedele a quello della scorsa stagione, la differenza più evidente è nel colletto - sempre "a polo" - non totalmente blu, ma con le strisce blucerchiate. La banda blucerchiata sul petto compie il giro completo senza lo "stacco" per il numero.



Divise - La seconda maglia bianca ha il colletto alla coreana e la banda blucerchiata collocata verticalmente a sinistra. La terza maglia nera ha lo scudetto nella versione "old style" in alto a sinistra, la banda blucerchiata verticale sul lato destro e il colletto a V. La maglia del portiere è gialla fluorescente con la banda blucerchiata posizionata diagonalmente sulla spalla sinistra.



ph dal sitosampdoria.it