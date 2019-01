Samp - Milan 0-0. Giallo a Praet

Genova - Sampdoria: Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez, Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo A disp: Belec, Viera, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Regini, Júnior, Ferrari, Defrel, Rolando, Kovwnacki.



Milan: Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Çalhanoglu. All. Gattuso. A disp: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Musacchio, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone.



Arbitro Pasqua di Tivoli



Primo Tempo

8' Conclusione di Castillejo respinta da un difensore



10' Castillejo calcia, Rafael para a terra



15' Cross di Ramirez ma il pallone è troppo lungo e finisce fuori



21' Fuori Linetty per infortunio, dentro Jankto



23' Tiro di Quagliarella, Reina respinge



24' Giallo a Ramirez per proteste



30' Ramirez di testa, palla sul fondo



32' Ramirez cerca ancora il gol, stavolta dalla distanza ma il pallone è out



33' Giallo a Rodriguez per gioco scorretto



38' La Samp preme alla ricerca del gol ma manca la precisione



41' Tiro dalla distanza di Ramirez, Reina c'è



43' Occasione per il Milan con Higuain ma il pallone finisce di poco a lato



44' Cross di Abate, Castillejo di testa manda fuori



45' Saranno 3' di recupero



47' Cross di Caprari, Ramirez di destro calcia male e la palla finisce fuori



48' Finisce il primo tempo sullo 0-0 tra Samp e Milan



Secondo Tempo

47' Tiro di Quagliarella respinto dalla difesa del Milan



50' Conclusione a giro di Castillejo, para Rafael senza problemi



56' Giallo a Kessie per gioco scorretto



58' Angolo per la Samp, Ramirez di testa manda fuori



67' Çalhanoglu dalla distanza, para Rafael