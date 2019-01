Samp - Milan 0-2. Al Ferraris decide una doppietta di Cutrone

Genova - Sampdoria: Rafael; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez, Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo A disp: Belec, Viera, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Regini, Júnior, Ferrari, Defrel, Rolando, Kovwnacki.



Milan: Reina; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Higuaín, Çalhanoglu. All. Gattuso. A disp: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Musacchio, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone.



Arbitro Pasqua di Tivoli



Primo Tempo

8' Conclusione di Castillejo respinta da un difensore



10' Castillejo calcia, Rafael para a terra



15' Cross di Ramirez ma il pallone è troppo lungo e finisce fuori



21' Fuori Linetty per infortunio, dentro Jankto



23' Tiro di Quagliarella, Reina respinge



24' Giallo a Ramirez per proteste



30' Ramirez di testa, palla sul fondo



32' Ramirez cerca ancora il gol, stavolta dalla distanza ma il pallone è out



33' Giallo a Rodriguez per gioco scorretto



38' La Samp preme alla ricerca del gol ma manca la precisione



41' Tiro dalla distanza di Ramirez, Reina c'è



43' Occasione per il Milan con Higuain ma il pallone finisce di poco a lato



44' Cross di Abate, Castillejo di testa manda fuori



45' Saranno 3' di recupero



47' Cross di Caprari, Ramirez di destro calcia male e la palla finisce fuori



48' Finisce il primo tempo sullo 0-0 tra Samp e Milan



Secondo Tempo

47' Tiro di Quagliarella respinto dalla difesa del Milan



50' Conclusione a giro di Castillejo, para Rafael senza problemi



56' Giallo a Kessie per gioco scorretto



58' Angolo per la Samp, Ramirez di testa manda fuori



67' Çalhanoglu dalla distanza, para Rafael



70' Çalhanoglu non riesce a inquadrare la porta, palla fuori



75' Gol del Milan con Higuain ma è fuorigioco



78' Tiro di Quagliarella sull'esterno della rete



80' Diagonale di Saponara, palla che sfila a lato



83' Destro di Ekdal, Reina manda in corner



90' Tiro di Kessie, palla a lato



92' Fuori Caprari, dentro Defrel



94' Finisce anche il secondo tempo sul punteggio di 0-0



Primo Tempo supplementare

90' Dentro Cutrone, fuori Castillejo



93' Occasione per Ekdal che da pochi passi manda alto



95' Saponara calcia, Reina para a terra



97' Clamorosa occasione per la Samp: Saponara calcia, Reina salva di piede



98' Ekdal di testa e Reina devia. Poi Kownacki calcia debolmente



100' Tiro di Praet, para Reina in due tempi



102' Gol Milan Cutrone riceve da Conti e batte al volo Rafael



106' Finisce il primo tempo supplementare



Secondo Tempo supplementare

108' Kownacki calcia, Reina devia in corner



109' Gol Milan Cutrone di piatto al volo scavalca Rafael



121' Finisce qui, la Sampdoria esce agli ottavi di Coppa Italia contro il Milan