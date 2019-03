Samp - Milan 1-0. Defrel regala i tre punti al Doria

Genova - Sampdoria: Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Vieira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Bereszynski, Gabbiadini, Ferrari, Tonelli, Tavares, Saponara, Jankto, Sau



Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli; Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso. A disp: A. Donnarumma, Reina, Abate, Caldara, Conti, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Kessié, Borini, Paquetà, Cutrone.



Arbitro: Orsato di Schio



Primo Tempo

1' GOL SAMP Errore di Donnarumma, pallone che rimbalza su Defrel e si insacca



4' Conclusione di Defrel, para Donnarumma



9' Piatek si libera di un uomo ma poi tocca con la mano. Audero devia ma Orsato poi ferma tutto



15' Ammonito Suso per fallo su Ramirez



16' Linetty imbecca Quagliarella che calcia d'esterno, Donnarumma manda in corner



19' Tiro di Vieira, para a terra il portiere del Milan



25' Tiro di Suso, Audero devia in corner. Ammonito Castillejo perchè ha richiesto il Var per un presunto tocco di braccio



29' Destro di Quagliarella, palla fuori di un soffio



34' Cross di Calabria, Sala mette in corner



37' Giallo a Vieira



45' Conclusione di Musacchio, è corner



46' Finisce il primo tempo con la Sampdoria in vantaggio 1-0



Secondo Tempo

Gattuso inserisce Conti e toglie Rodriguez



2' Praet dalla distanza, palla a lato



6' Conclusione di Praet, para Donnarumma



7' Conclusione di Suso, palla che termina sul fondo



11' Quagliarella calcia, è corner



12' Defrel al volo su assist di Murru, palla alta



14' Sinistro di Suso, Colley devia in corner



19' Gattuso toglie Suso e inserisce Cutrone



20' Giallo a Bakayoko per fallo su Praet



21' Fuori Ramirez, dentro Saponara



22' Conclusione di Linetty alta



26' Dentro Pasqueta, fuori Biglia



27' Tiro di Quagliarella deviato sulla traversa



31' Conclusione potente di Murru respinta dalla difesa del Milan



33' Fuori Vieira, dentro Jankto



35' Defrel calcia, Donnarumma c'è



40' Cutrone sfiora, Audero si ritrova il pallone tra le mani



41' Fuori Quagliarella, dentro Gabbiadini



44' Tiro di Linetty sul fondo



46' Tiro di Saponara, Donnarumma respinge



49' Testa di Piatek, para Audero



51' Finisce qui, la Samp batte il Milan 1-0