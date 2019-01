Samp - Milan, Giampaolo: «In campo senza paura. Turn over? Tutti sono importanti»

Il mister blucerchiato in conferenza stampa si è soffermato sulla sfida del Ferraris

Genova - «Ci teniamo a fare una bella partita. Veniamo dalla sosta ma questa settimana i ragazzi si sono allenati bene. Giochiamo in casa e quindi faremo di tutto per passare il turno di coppa Italia. Turn over? Con me non esiste, in campo andrà la miglior formazione ma quelli che stanno giocando meno quando vengono chiamati in causa danno sempre il loro contributo»: così l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia degli ottavi contro il Milan in programma al Ferraris.



Avversario - Il mister blucerchiato ha poi analizzato la formazione allenata da Gattuso: «Ha elementi di qualità in grado di cambiare la partita in qualsiasi momento. Il Milan è una squadra costruita per vincere ma giochiamo in casa e cercheremo di batterli».



Arrivi - Giampaolo ha poi parlato di Gabbiadini pronto a rinforzare il reparto offensivo: «La rosa non presenta lacune e inserire giocatori che stravolgano il valore è pressochè impossibile. Manolo è una punta vera, non un esterno e faremo di tutto per inserirlo in un ambiente che già conosce».