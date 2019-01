Samp - Milan, Giampaolo non ci sta: «Risultato bugiardo, meritavamo di più»

I blucerchiati creano più degli avversari ma alla fine vincono i rossoneri

Genova - «Il risultato è bugiardo, non meritavamo la sconfitta. I ragazzi hanno fatto una grande gara ma alla fine il Milan oltre alle parate di Reina è stato più cinico e ha vinto»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria commentando l’eliminazione agli ottavi di coppa Italia per mano dei rossoneri al termine dei tempi supplementari.



Fiducia - Il mister doriano ha poi aggiunto: «Volevamo andare avanti in questa competizione ma il calcio è così e non siamo stati fortunati».



Singoli - Giampaolo ha poi parlato di Linetty uscito nel primo tempo: «Speriamo possa essere in gruppo già da martedì, ha avuto un problema alla caviglia. Alla ripresa del campionato oltre a Gabbiadini recupero anche i giocatori infortunati, quindi ho più scelta. Ho un bel gruppo e siamo pronti a fare un girone di ritorno di alto livello».