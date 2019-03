Samp - Milan, Giampaolo: «Vittoria di prestigio, non abbiamo mai mollato»

Il mister blucerchiato ha poi aggiunto che difficilmente per Torino avrà Ekdal

Genova - «E’ stata una partita difficile ma siamo stati bravi a portarla a casa. Sono contento della prova da parte dei ragazzi»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo al termine della sfida contro il Milan.



Singoli - Giampaolo ha sottolineato la prova dei singoli: «Defrel ha corso tanto mentre Colley sta migliorando di volta in volta. Adesso dobbiamo mantenere questa continuità perchè in un campionato così equilibrato può succedere di tutto».



Impegni - Mercoledì la Sampdoria scenderà in campo a Torino nel turno infrasettimanale. Così Giampaolo: «Abbiamo pochi giorni per recuperare tutte le energie, contro i granata sarà un’altra battaglia e servirà la miglior Samp. Ekdal? Più no che sì».