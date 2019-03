Samp - Milan, Giampaolo: «Voglio una prestazione all´altezza»

In dubbio sia Ekdal che Vieira

Genova - «Il Milan è una squadra forte che gioca bene ed è guidata da Gattuso, un tecnico che apprezzo molto. In Coppa Italia la squadra aveva disputato una grandissima partita anche se alla fine non è andata come tutti speravamo, mi piacerebbe fare un’altra prestazione del genere»: lo ha annunciato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro i rossoneri al Ferraris.



Singoli - Il mister blucerchiato ha poi parlato di eventuali recuperi: «Spero di avere a disposizione sia Ekdal che Vieira o comunque uno dei due, nel caso di esito negativo davanti alla difesa metto Praet. In campo comunque andranno gli undici che stanno bene per fare una partita all’altezza».



Quagliarella - Infine una battuta su Quagliarella: «Accanto a lui si è creato un clima straordinario, di euforia al pari di grandi giocatori come Totti e Del Piero. Si sta meravigliando di questa attenzione ma sa che questa popolarità deve essere ripagata sul campo».