Samp: Murru e Jankto con i compagni. A parte Ramirez e Barreto

Genova - Quinto allenamento settimanale per la Sampdoria che, dopo la riunione video, si è spostata sul campo 1 del “Mugnaini” per svolgere il programma di attivazione e le esercitazioni tecnico-tattiche in vista della gara contro il Cagliari prevista domenica alle 12.30. Jakub Jankto e Nicola Murru hanno svolto la seduta con il resto del gruppo. Specifico da programma per Lorenzo Tonelli. Individuale di recupero in piscina e sul campo per Gastón Ramírez.



Terapie, fisioterapia, piscina e controlli programmati per Edgar Barreto e Gianluca Caprari. Domani è in programma una seduta mattutina.