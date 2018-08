Samp, Murru: «Sono carico a mille, non vedo l´ora di iniziare»

Il terzino sardo è pronto a riscattarsi dopo le ombre dello scorso anno

Genova - Nicola Murru è il terzino sinistro titolare designato, quantomeno per queste prime partite di campionato, considerando i tempi di adattamento necessari per il nuovo acquisto Tavares. Intervistato dal Secolo XIX parla della sua prima stagione, piuttosto sottotono dal punto di vista delle prestazioni, e delle sue aspettative per l'anno prossimo.



Il terzino ha faticato ad adattarsi alla "linea" di Giampaolo ed arrivare dopo l'inizio della preparazione non lo aveva aiutato la scorsa estate. «Penso che quest’anno potrebbe vedersi il vero Murru perché l’anno scorso, oltre a essere arrivato infortunato e quindi aver saltato la preparazione, mi ritrovavo per la prima volta lontano da casa e in un sistema difensivo che non conoscevo. Non sono scuse, è per dire che all’inizio non è stato per niente facile. Ora penso di essere maturato, sono carico a mille».



Non ha fatto mancare poi parole di apprezzamento per i tifosi blucerchiati: «Non credo sia una notizia dire che il clima di Marassi è elettrizzante per noi che giochiamo e quindi ti fa andare oltre i tuoi mezzi. I tifosi ci seguono ovunque, non ho mai visto una trasferta senza di loro»