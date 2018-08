Samp, ore calde per l´arrivo del centrocampista

Lo slot di regista è ancora libero, come si muoverà la Samp negli ultimi giorni di mercato?

Genova - Sono ore calde per il mercato blucerchiato, cui mancano un centrale di difesa, una punta e soprattutto il regista. Potrebbero essere decisive le ultime ore di mercato della Premier League - che chiude alle 18 oggi - poichè se il West Ham si "coprisse" nel ruolo di Obiang si potrebbe pensare ad una cessione alla Samp senza rimanere fermi sulla richiesta dei 12,5 milioni. In quel ruolo a Londra è già arrivato Jack Wilshere e Carlos Sanchez. Se arrivasse anche Gonalons - sul quale gli hammers hanno messo gli occhi - si potrebbe realizzare la cessione di Obiang a Genova.

Obiang resta la prima scelta, ma non è l'unico giocatore su cui Sabatini sta lavorando. Ci sono stati contatti con il Barcellona per Sergi Samper, il centrocampista è reduce da un grave infortunio e i blaugrana vorrebbero mandarlo in prestito. L'arrivo di Ekdal dall'Amburgo è un'opzione concreta, la richiesta è di 2,5 milioni e potrebbe arrivare anche solo come rinforzo a centrocampo vista la duttilità e l'esperienza maturata in Serie A.

Gli altri nomi che rimangano sul taccuino sono quelli di Valdifiori che non trova spazio a Torino, M'bia che chiede però troppi soldi e Cittadini, brasiliano del Santos classe 1994.