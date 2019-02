Samp, palestra e campo per Ramirez e Tonelli

Genova - Riscaldamento, sviluppi tattici ed esercitazioni sulle conclusioni a rete. Questa la tabella di marcia seguita dalla Sampdoria alle prese con un allenamento mattutino a Bogliasco in vista della sfida contro il Cagliari. Marco Giampaolo e il suo staff hanno lavorato con tutti i calciatori disponibili, ai quali si sono aggiunti undici ragazzi dell’Academy.



A parte tra campo e palestra hanno lavorato Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Prosegue invece il proprio percorso di recupero Edgar Barreto. In palestra si è rivisto anche Gianluca Caprari che, nell’iter post infortunio, sta alternando lavoro individuale a secco e in piscina.



Domani è prevista al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale (ore 12.45) il mister incontrerà i media nella consueta conferenza stampa della vigilia.



