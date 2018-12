Samp - Parma, Giampaolo: «Voglio una prova maiuscola»

Nessun dettaglio sui giocatori che scenderanno in campo

Genova - «Servirà una gara perfetta per battere il Parma»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, alla vigilia della sfida contro i ducali. Il mister però non si è sbilanciato sulla probabile formazione: «Ci aspettano da qua alla fine del mese quattro partite, quindi giocheranno tutti».



Avversario - Il tecnico doriano ha analizzato le caratteristiche della formazione allenata da D’Aversa: «Una squadra tecnica che in trasferta ha messo in difficoltà tante squadre. A Genova ha già vinto a fine settembre ma non dimentichiamo pure Torino e Milano, contro l’Inter».



Passato - Giampaolo ha poi ripercorso la gara di sabato scorso pareggiata 2-2 all’Olimpico: «L’immagine più bella è stata quella di Saponara con il suo gol volante e l’esultanza sotto il settore ospite insieme a tutti i suoi compagni, sia quelli in campo che quelli in panchina».