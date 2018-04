Samp, pesante ko contro la Lazio: finisce 4-0

All'Olimpico i blucerchiati disputano l'ennesima brutta gara lontano dal Ferraris

Genova - Lazio troppo forte, per la Sampdoria non c’è storia: i blucerchiati crollano 4-0 all’Olimpico creando soltanto un pericolo verso la porta di Strakosha con Barreto nel primo tempo.



Primo Tempo - Giampaolo attua un po’ di turn over: in difesa riposa Silvestre e al suo posto c’è Andersen, mentre a centrocampo Barreto preferito a Linetty. In attacco Caprari al fianco di Zapata supportati da Ramirez. Dopo ventidue minuti di controllo da parte delle due squadre la prima azione è della Lazio al 23’ con Lucas Leiva che manda alto sopra la traversa. Al 28’ ci prova la Samp con Barreto dalla distanza ma Strakosha c’è e devia. Al 32’ arriva il vantaggio dei padroni di casa firmato da Lucas Leiva bravo in tuffo a battere Viviano. La Lazio preme e nel finale trova il raddoppio con De Vrij, sempre di testa, a sfruttare la marcatura errata della difesa della Samp. Finisce qui il primo tempo.



Secondo Tempo - Passano appena tre minuti della ripresa e la Lazio ha la possibilità di triplicare con Milinkovic-Savic ma Viviano respinge. Giampaolo, dopo il cambio Kownacki-Caprari, al 14’ è costretto a togliere Zapata per infortunio e a inserire Quagliarella ma la Lazio ha in mano il pallino del gioco e in tre minuti chiude la pratica con Immobile: la punta della Nazionale prima segna al 40’ da due passi e al 43’ con l’interno fissa il punteggio sul 4-0. Finisce qui, per la Sampdoria un’altra trasferta da dimenticare. Domenica 29 aprile alle 15 la gara casalinga contro il Cagliari.