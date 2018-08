Samp, possibili sorprese sulla fascia destra

Ancora incerti gli 11 che sfideranno l'Udinese

Genova - Possibili sorprese nella prima di campionato della Sampdoria contro l'Udinese. Ballottaggio per la fascia destra, con Bereszynski che potrebbe sedere a bordo campo in favore di Sala. Il polacco è, sulla carta, il titolare designato, ma potrebbe pagare la concorrenza di Sala, protagonista di ottime prestazioni prestagionali.



Sala nella sua esperienza in blucerchiato, non aveva mai convinto pienamente da terzino destro nella "linea" di Giampaolo, poco preciso e tartassato dagli infortuni. A giugno, molte voci di mercato lo davano lontano da Genova e sembrava rimasto solo per mancanza di offerte. Adesso, alla fine della preparazione, la situazione sembra molto diversa e Sala potrà cercare di riscattarsi con i blucerchiati.