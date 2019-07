Samp, presentata la campagna abbonamenti: previste tariffe speciali

Genova - E' stata presentata ufficialmente la campagna abbonamenti della Sampdoria per la stagione 2019/20 con lo slogan #sempreconte. Si partirà mercoledì 10 luglio, con l'apertura della prima fase per abbonati ai Distinti e si andrà avanti fino a sabato 20 luglio.



Poi, il secondo momento inizierà martedì 23 con la prelazione per gli abbonati alla Gradinata Sud e proseguirà fino al 3 agosto. Da mercoledì 7 agosto a venerdì 23 agosto, infine, sarà prevista la vendita libera. Le tariffe speciali riguardano anche donne, Over 65, Under 12 e 21, universitari. Per tutte le informazioni cliccare qui