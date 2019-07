Samp, presentata la maglia da trasferta

Genova - La Sampdoria e la Joma hanno presentato la maglia da gioco ufficiale da trasferta per la nuova stagione sportiva: la nuova casacca è caratterizzata da un nuovo disegno che favorisce una maggior aderenza al corpo della maglia, per migliorare così il comfort dell’atleta.



Elementi - Tra le novità presenti per la stagione 2019/2020 il modo in cui è sono stati inseriti i colori che da sempre contraddistinguono la Sampdoria: il blucerchiato è stato infatti inserito come se fosse un’onda di colori, e collocato nella parte esterna e finale della maglia. Il logo ufficiale del club e lo scudo di Genova sono stati inseriti nella posizione classica: scudetto sul cuore e scudo di Genova al centro del petto. Tra i dettagli presente sulla nuova maglia da trasferta l’inserimento del “baciccia”, realizzato con soluzione embossed, collocato nella parte a giro del colletto. La parte posteriore di entrambe le maniche è caratterizzata da un rib elastico blucerchiato.