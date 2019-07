Samp, presentata la maglia home 2019/20: ecco le caratteristiche

Genova - U.C. Sampdoria e Joma, in qualità di sponsor tecnico, presentano la maglia home sviluppata per la stagione sportiva 2019/20



Realizzazione - La nuova maglia blucerchiata è realizzata in poliestere jacquard, un tessuto che si caratterizza per la sua qualità, elasticità e resistenza. Questo tessuto vanta un’elevata traspirabilità, grazie all’applicazione di una finitura di ultima generazione che conferisce al capo una maggiore capacità di trasferire il sudore verso l'esterno, per una rapida evaporazione, consentendo così al corpo di rimanere sempre asciutto.



Disegno - La maglia della Samp è caratterizzata da un nuovo disegno che favorisce una maggior aderenza al corpo, per migliorare il comfort dell’atleta. Tra le novità presenti per la stagione 2019/2020 il dettaglio dell’anno della fondazione del club “1946”, realizzato con soluzione embossed, inserito sulla chiusura del colletto a polo con chiusura a scomparsa. Sulle maniche, sempre con soluzione embossed, è impresso il nome del club, mentre sullo spacchetto laterale inferiore, realizzato con un rib elastico, è impresso il “baciccia”.