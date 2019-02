Samp, primo allenamento per Sau a Bogliasco: Sala e Barreto a parte

Genova - Allenamento a Bogliasco per la Sampdoria in vista della sfida interna contro il Frosinone in programma domenica alle 15. Al “Mugnaini” di Bogliasco Marco Giampaolo ha riunito la squadra sul campo 1 per una seduta a base di pallone. La prima in gruppo per l’ultimo arrivato Marco Sau. I blucerchiati, dopo la consueta attivazione, hanno iniziato esercitazioni di possesso e poi sono passati alle partitelle a squadre miste.



Hanno lavorato a parte Edgar Barreto e Jacopo Sala, che hanno svolto un allenamento personalizzato. Domani, mercoledì, doppia sessione in agenda.



Per chi non potrà essere allo stadio Ferraris può seguire live e in esclusiva Sampdoria - Frosinone su DAZN. Attiva subito il tuo mese gratis.