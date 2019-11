Samp, Ranieri: `Ai ragazzi chiedi di dare tutto contro l´Atalanta`

Genova - “La vittoria a Ferrara è stata fondamentale per due motivi, uno muovere la classifica e due ritrovare la fiducia in noi stessi. Adesso però guardiamo avanti e pensiamo alla prossima partita davanti ai nostri tifosi”: così l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri parlando della sfida contro l’Atalanta in programma domenica alle 15 allo stadio Ferraris.



Il mister blucerchiato ha analizzato i nerazzurri reduci dal pareggio contro il Manchester City in campionato: “Affronteremo una squadra che sta facendo molto bene ed è composta da giocatori di valore. Voglio vedere i ragazzi lottare per tutta la partita senza mollare. Soltanto così si possono ottenere punti”.



Sulla formazione Ranieri ha proseguito: “A me non interessa l’età, ho un gruppo valido e cerco di mettere in campo i calciatori che possono creare problemi agli avversari. Quagliarella? Penso sia recuperato”.