Samp, Ranieri: `I gol? Arriveranno ma i ragazzi hanno fatto una grande gara`

Genova - “Forse c’è mancata un po’ di lucidità nel finale ma i ragazzi hanno fatto una grande partita”: così l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri commenta lo 0-0 contro l’Atalanta, il terzo risultato utile consecutivo.



Il mister doriano sulle difficoltà in fase offensiva ha aggiunto: “I gol arriveranno, dateci tempo. Durante la sosta cercheremo di rivitalizzare quei giocatori che, senza offendere gli altri, hanno qualcosa in più ma per mettere quella qualità in più devi correre come quelli che ne hanno di meno. Quagliarella oggi l'ho ringraziato al momento del cambio".