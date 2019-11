Genova - “Ogni partita è importante ma la testa va a domenica e alla sfida interna contro l’Udinese. Dobbiamo ripartire dalla buona prestazione contro l’Atalanta, ho un gruppo straordinario”: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri all’antivigilia della sfida in programma domenica alle 18.



Il mister doriano ha poi precisato: “La squadra è in crescita ma per sapere se la sosta è stata salutare o meno aspetterò la fine della gara. Dovremo essere attenti e cercare di imporre il nostro gioco per portare a casa il risultato”.



L’Udinese arriverà al Ferraris allenato da Luca Gotti. Così Ranieri: “Con il cambio in panchina i nostri avversari hanno svoltato pagina e stanno dimostrando di stare bene”.