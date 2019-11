Samp, Ranieri ritrova Quagliarella: il capitano lavora in gruppo

Genova - Fabio Quagliarella ha lavorato con i compagni in vista della sfida contro il Cagliari in programma lunedì alle 20.45: il capitano della Sampdoria sta recuperando dalla botta subita domenica scorsa in casa contro l’Udinese che lo ha costretto a uscire anticipatamente.



Sul fronte dei singoli differenziato specifico per Edgar Barreto, terapie e fisioterapia per Andrea Bertolacci e Fabio Depaoli, programma di recupero agonistico per Federico Bonazzoli e Bartosz Bereszynski (quest’ultimo a Poznan).