Samp, rientrano tre nazionali. Gabbiadini fermo per influenza

Genova - La Sampdoria è tornata ad allenarsi in vista del Milan e lo ha fatto con tre elementi in più come Vid Belec, Omar Colley e Karol Linetty.



Alla ripresa Marco Giampaolo e staff hanno potuto contare inoltre su Gastón Ramírez e Riccardo Saponara, che hanno lavorato con i compagni in una sessione prevalentemente tecnica. Tra i disponibili non c’era Manolo Gabbiadini, alle prese con il leggero stato febbrile e tenuto precauzionalmente a riposo. Edgar Barreto prosegue il proprio iter di recupero agonistico mentre Gianluca Caprari, proseguirà il percorso post-infortunio a Bogliasco, dove la squadra si allenerà nel pomeriggio.



