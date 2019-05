Samp, risentimento muscolare per Murru. A parte Andersen e Defrel

Genova - Terza seduta settimanale a Bogliasco per la Sampdoria in vista della trasferta di Verona, in casa del Chievo. Il gruppo blucerchiato si è prima dedicato al riscaldamento e poi ha svolto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partite a tema.



Emil Audero è ritornato ad allenarsi con i compagni, mentre Joachim Andersen e Grégoire Defrel hanno proseguito con le esercitazioni di recupero attivo sul campo. Terapie e sedute differenziate per Nicola Murru (risentimento muscolare alla coscia destra), Junior Tavares (contusione alla caviglia destra) e Ronaldo Vieira (leggero stato influenzale). Domani mattutino.



