Samp - Roma 0-1. Decide al Ferraris un gol di De Rossi

Genova - Samp: Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo. A disp: Rafael, Belec, Ramirez, Jankto, Colley, Sau, Tavares, Gabbiadini, Ferrari



Roma: Mirante; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Cristante; Zaniolo, Schick, Kluivert. All. Ranieri. A disposizione: Olsen, Fuzato, Marcano, Jesus, Riccardi, Nzonzi, El Shaarawy, Under, Dzeko.



Arbitro: Mazzoleni di Bergamo



Primo Tempo

2' Tiro di Saponara, palla fuori



6' Quagliarella al volo, palla alta



10' Ritmi alti al Ferraris



17' Punizione battuta da Pellegrini, palla respinta



20' Pellegrini di testa, palla alta



21' Conclusione di Kluivert, para Audero



24' Samp vicina al gol con Defrel, sinistro al volo deviato da Mirante



29' Destro di Linetty, palla fuori



31' Samp pericolosa con Tonelli, palla alta



35' Sinistro a giro di Cristante, il pallone finisce fuori



39' Tiro di Quagliarella deviato da Manolas, è corner



42' Ammonito Schick per gioco scorretto



43' Altro giallo nella Roma: stavolta tocca a Kolarov dopo allo su Praet



45' Finisce il primo tempo sullo 0-0



Secondo Tempo

5' Colpo di testa di Schick, palla fuori



6' Fuori Karsdorp per infortunio, dentro Juan Jesus



8' Tiro di Zaniolo a giro, palla lontano dai pali di Audero



11' Tiro di Saponara, Mirante manda in corner



12' Dentro Jankto e Gabbiadini, fuori Linetty e Saponara



18' Punizione battuta da Quagliarella, palla alta



20' Fuori Pellegrini, dentro Dzeko



24' Tiro di Gabbiadini respinto da Kolarov



26' Fuori Kluivert, dentro El Shaarawy



30' Gol Roma De Rossi da pochi passi batte Audero con un colpo di petto



34' Conclusione di Dzeko, para Audero in due tempi



38' Anderson segna ma Mazzoleni fischia per fallo



43' Giallo per Gabbiadini



44' Palo colpito da Zaniolo



45' Saranno 5 di recupero



46' Deviazione di Gabbiadini, palla fuori



49' Quagliarella non riesce a colpire



50' Finisce qui, vince la Roma