Genova - Si giocherà regolarmente la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Roma in programma domenica 20 ottobre alle 15: lo ha spiegato in una nota il Comune di Genova specificando che «allo stato attuale le condizioni meteo previste per la giornata di domani non esprimono criticità tali da portare al rinvio della manifestazione».



Nonostante l'allerta arancione prevista per tutto il giorno per Tursi il meteo sulla zona dello stadio non dovrebbe portare criticità da mettere a rischio la gara. Detto ciò la situazione resta monitorata con attenzione.