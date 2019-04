Samp - Roma, Ekdal ancora a parte. Domani i convocati

Genova - Allenamento pomeridiano per la Sampdoria al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco: lavoro più intenso per i blucerchiati meno impegnati mercoledì sera a Torino, circuiti tecnici rigenerativi per tutti gli altri disponibili.



Lista. Ancora tre i calciatori che hanno svolto sessioni di recupero agonistico precedute da terapie e fisioterapia: Edgar Barreto e Gianluca Caprari hanno alternato forza e aerobica-tecnica sul campo, palestra per Albin Ekdal. Domani rifinitura mattutina, al termine della quale Marco Giampaolo diramerà la lista dei calciatori convocati per la sfida con i giallorossi.



