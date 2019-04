Samp - Roma, Giampaolo: «Pronti a dare battaglia»

Il tecnico doriano recupera Colley e in attacco spazio a Defrel

Genova - «Con tutte le energie mentali e fisiche che ci restano dobbiamo affrontare al meglio la Roma. Al di là del momento resta un avversario difficile formato però da giocatori che possono metterti in difficoltà in qualsiasi istante»: lo ha dichiarato l’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro i giallorossi in programma allo stadio Luigi Ferraris.



Sfida - Il mister doriano ha poi aggiunto: «Siamo a tre punti dai nostri avversari e questo per noi deve essere motivo di orgoglio. Dobbiamo scendere in campo con entusiasmo».



Assenze - Oltre a Bereszkynski squalificato ecco gli altri assenti: «Ekdal non ce la fa, spero di riaverlo al più presto come Barreto e Caprari. Ha recuperato invece Colley uscito prima a Torino mentre in attacco c’è Defrel dal primo minuto».