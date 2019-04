Samp - Roma, Sabatini: «L´Europa è possibile, non dobbiamo mollare»

Non si arrende il responsabile dell'Area Tecnica dopo il ko casalingo contro la Roma

Genova - «Non meritavamo la sconfitta»: non usa giri di parole il responsabile dell’Area Tecnica della Sampdoria Walter Sabatini nel commentare la gara contro la Roma decida da una rete di Daniele De Rossi.



Stracittadina - Il dirigente doriano dal fischio finale ha posto l’attenzione su un altro obiettivo: «Sono già entrato in clima derby, una partita che ci può rilanciare per un posto in Europa. I ragazzi hanno tutte le carte in regola per raggiungere qualcosa d’importante».