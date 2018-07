Genova - La Sampdoria va all’assalto di Marko Pjaca, calciatore in uscita dalla Juventus e l’anno scorso in prestito allo Schalke 04.



A Milano c’è stato un vertice tra il responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini e il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici per cercare una soluzione: i blucerchiati sono pronti a prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore piace però anche alla Fiorentina che sarebbe pronta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.