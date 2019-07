Samp, scattano domani le prelazioni per la Gradinata Sud

Genova - Da domani, martedì, al via con le prelazioni per la Gradinata Sud. Si è infatti conclusa la Fase 1 della campagna abbonamenti U.C. Sampdoria 2019-20, dedicata a chi la stagione passata aveva un posto fisso nei Distinti. Dalle 10.00 in punto sarà possibile confermare la propria presenza, ed esistono tanti modi per farlo.



Chi aveva l’abbonamento in versione digitale (dunque caricato su SAMPCARD) potrà rinnovare presso il Service Center, le ricevitorie Listicket-Ticketone oppure online, grazie al nuovo sistema che prevede commissioni ridotte rispetto al passato. A questo proposito si consiglia di utilizzare il circuito Listicket per evitare di creare eccessive code al punto vendita di via Cesarea. Per i possessori di abbonamenti tradizionali, gli ex voucher, invece è possibile dire ‘presente’ solo presso il Service (orario continuato 10.00-19.00 da lunedì a venerdì; sabato 10.00-13.00 e 15.00-19.30).



La Sampdoria ricorda che ogni persona potrà sottoscrivere fino ad un massimo di 4 abbonamenti, portando con sé le fotocopie e i documenti degli intestatari e gli abbonamenti della stagione 2018/2019. Inoltre, è bene dire che da quest’anno è possibile acquistare il proprio abbonamento senza dover aspettare la Fase 3, quella di vendita libera, che scatterà il 7 agosto. È infatti possibile acquistare subito il proprio stagionale tramite il sito sport.ticketone.it, scegliendo tra i posti attualmente disponibili.



