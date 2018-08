Samp, si guarda al mercato degli svincolati

La dirigenza sta sondando tra gli svincolati in cerca di rinforzi per Giampaolo

Genova - La Sampdoria sta monitorando tra i giocatori svincolati, in cerca di rinforzi per la propria rosa. Si guarda soprattutto ad un attaccante: sono 4 in rosa e uno di questi è Caprari, considerato da Giampaolo più adatto al ruolo di trequartista.



Tra le opzioni in campo c'è Marco Borriello, 36 anni e un'ultima stagione deludente alla Spal. Samir Nasri, 31 anni, ex Manchester City che ad oggi deve finire di scontare una squalifica per doping. Jerry Mbakogu, 25 anni, ex Carpi con alle spalle un solo anno di Serie A.

Altri nomi che circolano sono i brasiliani Nilmar, 34 anni e una carriera di buon livello europeo alle spalle, e Paulinho, 32 anni di cui gli ultimi 4 trascorsi tra Serie B e Arabia Saudita.