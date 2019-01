Samp, si torna a sudare a Bogliasco: a parte Barreto e Bereszynski

Genova - Torna ad allenarsi la Sampdoria in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan in programma sabato alle 18. Il gruppo ha svolto una doppia seduta: al mattino sessione sia atletica che tecnica, mentre al pomeriggio lavoro con il pallone.



Ancora individuali di recupero per Edgar Barreto e Bartosz Bereszynski che, progressivamente, si uniranno ai compagni per ultimare la preparazione. Gastón Ramírez, come concordato, sarà a disposizione a partire dalla giornata di domani quando è previsto un nuovo doppio allenamento.