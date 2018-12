Samp - Spal 2-1. Defrel e Kownacki portano il Doria agli ottavi

Genova - La Sampdoria batte 2-1 la Spal e si qualifica agli ottavi dove a gennaio incontrerà il Milan. Al gol di Floccari replicano Defrel nel recupero e Kownacki nel secondo tempo. Giampaolo attua un ampio turn over in vista della gara di campionato contro la Lazio. La Sampdoria parte forte e con Saponara prima e Kownacki poi mette i brividi alla retroguardia ospite. Al primo affondo però la Spal trova il vantaggio: al 35’ Floccari con un bel tiro di destro batte Rafael. La formazione allenata da Semplici rischia di raddoppiare al 40’ con Paloschi ma il portiere blucerchiato respinge. Al 46’ la Sampdoria trova il gol del pareggio con Defrel bravo di interno sinistro a battere Milinkovic-Savic. Nella ripresa la Samp preme per trovare la vittoria e al 21’ ha una ghiotta occasione con Jankto che spreca porta vuota calciando fuori. Al 37’ però la pressione dei padroni di casa si concretizza con Kowancki che sfrutta un errore di Milinkovic-Savic e di testa insacca il gol vittoria e qualificazione. Per i blucerchiati da domani testa al campionato e alla difficile trasferta dell’Olimpico contro la Lazio in programma sabato alle 20.30.



Sampdoria: Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Sala; Praet, Vieira, Jankto; Saponara; Defrel, Kownacki. A disp: Belec, Andersen, Ekdal, Ramirez, Linetty, Caprari, Leverbe, Tavares, Quagliarella, Rolando. All: Giampaolo.



Spal: Milinkovic-Savic; Cionek, Bonifazi, Djourou, Costa; Dickmann, Valoti, Valdifiori, Everton; Paloschi, Floccari. A disp: Gomis, Poluzzi, Antenucci, Moncini, Kurtic, Vicari, Felipe, Petagna, Nikolic, Viviani, Fares. All: Semplici.



Arbitro: Di Paolo di Avezzano



Primo Tempo

7' Saponara a giro, Cionek salva sulla linea



17' Kownacki si libera di un avversario ma manda a lato



27' Dickmann calcia, palla sul fondo



30' Ancora pericoloso Kownacku che da buona posizione manda alto



35' Gol Spal Floccari di destro batte Rafael



40' Spal vicino al raddoppio con Paloschi: Rafael c'è e respinge



46' GOL SAMP Defrel colpisce di interno sinistro e pareggia i conti



Secondo Tempo

49' Praet mette in area, Floccari respinge evitando pericoli



52' Tiro di Saponara, palla fuori



62' Kownacki calcia, il portiere della Spal manda in corner



66' Saponara imbecca Jankto che si libera del portiere e calcia a porta vuota fuori



82' GOL SAMP Cross di Saponara e Kowacki di testa batte Milinkovic-Savic



87' Destro a giro di Saponara, è corner



95' Finisce qui, la Sampdoria batte la Spal e vola agli ottavi contro il Milan