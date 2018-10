Samp-Spal, Caprari recuperato e ballottaggi a centrocampo

I blucerchiati chiudono la settima giornata di campionato

Questa sera al Ferraris la Sampdoria affronta la Spal nella 7a giornata di campionato. Blucerchiati che arrivano alla sfida stanchi, dopo il tour de force che l'ha costretta a giocare per due settimane consecutive il turno infrasettimanale (causa recupero 1a giornata di campionato).



Alcuni dubbi per Giampaolo che potrebbe scegliere di dare un po' di riposo ad alcuni dei giocatori più impiegati. Gli indiziati sono Bereszinsky e Quagliarella. Consueto ballottaggio per le mezzali e Caprari, recuperato, partirà quasi certamente dalla panchina. Non da escludere anche la scelta di far sedere Ramirez (non ancora nella sua migliore versione in questo inizio di stagione) e inserire Jankto o Linetty facendo avanzare Praet sulla trequarti.



SAMP 4-3-1-2 : Audero, Murru, Tonelli, Andersen, Bereszynski, Praet, Ekdal, Barreto, Ramirez, Quagliarella, Defrel