Samp-Spal: probabile recupero di Caprari, ma ancora Ramirez sulla trequarti

Cinque partite in quindici giorni per la Samp, tanta stanchezza e voglia di riscatto

Genova - Lunedì sera, al Ferraris, Sampdoria-Spal chiude il tour de force di 5 partite in 15 giorni dei blucerchiati. La squadra di Giampaolo arriva stanca, ma con la necessità di riscattarsi dopo le partite contro Inter e Cagliari, in cui si è raccolto meno di quanto meritato.



Dovrebbe essere recuperato Caprari, che però quasi certamente partirà dalla panchina, con Ramirez ad agire tra le linee dal 1'. Audero a difendere i pali, sulle fascie Bereszynski e Murru e al centro Andersen e Tonelli (al posto di Colley). In regia Ekdal, come mezzali Barreto, Linetty, Praet e Jankto si giocheranno i due posti disponibili. Praet e Linetty in leggero vantaggio. Scelte quasi obbligate davanti: Ramirez sulla trequarti e Defrel-Quagliarella davanti. Non è escluso possa toccare a Kownacki dall'inizio per far rifiatare una delle punte, in tal caso Quagliarella sarebbe il maggior indiziato a sedere in panchina.



Le scelte in ogni ruolo, anche quelle più probabili, saranno certamente condizionate dagli ultimi allenamenti. Il mantra di Giampaolo rimane sempre "gioca chi sta meglio".