Genova - “12-01 LA NOSTRA COPPA”: questo il messaggio dei tifosi della Sampdoria in vista della sfida di sabato contro il Milan allo stadio Ferraris e valida per gli ottavi di Coppa Italia. Uno dei tanti striscioni comparsi nella notte a Genova è stato appeso a Quarto, nel levante cittadino.



I blucerchiati non vincono la Coppa Italia dal 1994 ma la prima volta che hanno alzato questo trofeo è stato nell'anno 1984-1985 proprio contro i rossoneri. Nei giorni scorsi l’invito ad assistere alla sfida era arrivato anche dalla Federclubs: «Sampdoria - Milan. Un appuntamento importante si avvicina per la nostra squadra. Noi Sampdoriani possiamo dare un concreto contributo di passione e partecipazione all'evento. Ricordiamo che fino a martedì 8 è valida la prelazione con prezzi ridotti per gli abbonati. Non fare mancare la tua presenza allo stadio per gridare tutti insieme: FORZA SAMPDORIA !!!»