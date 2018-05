Decide una rete di Politano nel secondo tempo

Genova - La Samp dice addio all’Europa: i blucerchiati escono sconfitti 1-0 nel match contro il Sassuolo disputando una partita scialba senza mai rendersi pericolosi dalle parti di Consigli.

Primo Tempo - Giampaolo lancia gli stessi undici che hanno battuto il Cagliari in casa. Il primo tempo scivola via con il Sassuolo autore di due occasioni: la prima con Politano che con un tiro a giro manda il pallone sul fondo e con Berardi che impegna Viviano.



Secondo Tempo - Nella ripresa la musica non cambia nonostante Giampaolo toglie Barreto e inserisce Ramirez per dare maggiore vivacità. E’ il Sassuolo che continua a fare la partita e a trovare il gol vittoria con Politano bravo a battere Viviano sul suo palo. Il mister doriano toglie Quagliarella e Praet inserendo Caprari e Stjiepovic ma la Sampdoria non c’è e alla fine è il Sassuolo a esultare per la salvezza conquistata. Per i blucerchiati l’ennesimo ko in trasferta e l’addio al treno europeo. Domenica prossima alle 20.45 l’ultima gara casalinga, al Ferraris arriva il Napoli.