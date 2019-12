Samp, tegola in difesa: lesione al crociato anteriore per Ferrari

Genova - Tegola per la Sampdoria alla ripresa degli allenamenti: Alex Ferrari, durante la partitella mentre stava effettuando un cross in corsa si è procurato un infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali, ai quali è stato immediatamente sottoposto, hanno evidenziato un trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore. Il difensore sarà rivalutato domani, quando è in agenda una doppia seduta.



Intanto in attesa del rientro di Maroni e Rigoni, i blucerchiati hanno svolto una seduta in palestra e poi sono scesi in campo per effettuare esercitazioni tecnico-atletiche. Sedute specifiche programmate, anche sul campo, per Bartosz Bereszynski, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli, Fabio Depaoli, Nicola Murru e Albin Ekdal. Programma di recupero agonistico per Edgar Barreto.